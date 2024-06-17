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Сегодня, 12:34

Шара Буллет: «Хабиб Нурмагомедов для меня как энциклопедия»

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Средневес UFC Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (13-0) заявил, что в спортивном плане старается равняться на экс-чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0).

«Хабиб Нурмагомедов — это вообще как энциклопедия. Вот ты не знаешь, в какой ситуации как поступить в спортивном плане, ты смотришь на Хабиба, он же тоже это проходил много раз. Как он это сделал, как он прошел. Я вот так делаю и смотрю.

В медийном плане [для меня ориентир] — это Мага Исма [Магомед Исмаилов], а в спортивном, профессиональном плане — это Хабиб Нурмагомедов, он для меня большой пример. В других вещах, например в ударке, — Шахбулат Шамхалаев, тоже очень мне его бои нравились. Он чувствительный был, волчара, чуть что — стигануть готов любого", — сказал Магомедов в интервью Red Corner MMA.

Магомедов подерется с Жоилтоном Луттербахом (38-10) 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=co2h7LAJRNs.
Магомед Исмаилов
Хабиб Нурмагомедов
Шарабутдин Магомедов
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