Махачев победил на UFC 311, Царукян снялся за сутки до боя

Турнир UFC 311 прошел в Инглвуде (Лос-Анджелес, Калифорния, США). Главным событием вечера ММА стал поединок за титул чемпиона в легком весе между обладателем пояса, россиянином Исламом Махачевым (27-1) и претендентом, бразильцем Ренато Мойкано (20-6-1).

Мойкано заменил в поединке с чемпионом выбывшего из-за травмы Армана Царукяна (22-3). Российско-армянский боец не смог выйти в октагон из-за травмы спины. О снятии Царукяна стало известно во время официального взвешивания участников турнира — поздно вечером в пятницу по московскому времени.

Махачев и Царукян должны были провести реванш. Первый бой между соперниками прошел в апреле 2019 года в Санкт-Петербурге на турнире UFC Fight Night и завершился победой Ислама единогласным решением судей.

Махачев победил Мойкано сабмишеном в первом раунде — удушающим приемом на шею после четырех минут боя. Ислам идет на победной серии из 15 поединков, в четвертый раз защитил чемпионский титул и установил рекорд легкого веса по числу выигранных поединков после завоевания пояса. В этом он обошел в том числе непобежденного чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова (29-0, в UFC — 13-0).

Ислам Махачев — Ренато Мойкано: видео удушающего приема в бою UFC 311 (19 января 2025)

«СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 311.