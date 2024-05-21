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Сегодня, 10:25

Махачев дал прогноз на бой Конора и Чендлера

Давид Хачатрян
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Лучший боец UFC вне зависимости от категории и действующий чемпион в легком весе Ислам Махачев заявил, что седьмой номер рейтинга в легком весе Майкл Чендлер должен включить для победы над экс-чемпионом в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

«Конор может нокаутировать Чендлера в первом раунде, но если бой затянется до второго-третьего, то я думаю, что Майкл победит. У Чендлера есть проблемы с выносливостью, но я думаю, ему по силам победить Конора. Я просто поражаюсь, как Чендлер иногда так тупо дерется! У парня хорошая борьба, тяжелый удар, ему просто нужно драться с головой», — сказал Махачев в подкасте Weighing In.

Макгрегор (22-6) и Чендлер (23-8) возглавят турнир UFC 303. Поединок пройдет в полусреднем весе и состоится 29 июня на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Ислам Махачев
Конор Макгрегор
Майкл Чендлер
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