Махачев может провести бой с Эдвардсом за второй титул чемпиона UFC

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев может провести бой против обладателя титула в полусреднем весе Леона Эдвардса.

«Да, Ислам готов к такому бою. Есть цель — завоевать второй титул. Необходимо обсуждать условия с UFC», — приводит слова представителя команды Махачева ТАСС.

В ночь на 17 декабря в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 296, в главном событии которого Эдвардс единогласным решением судей победил американца Колби Ковингтона в поединке за чемпионский пояс в полусреднем дивизионе.