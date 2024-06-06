Махачев может провести бой за титул чемпиона UFC в полусреднем весе в конце года

Ризван Магомедов, менеджер чемпиона UFC в легкой весовой категории Ислама Махачева, заявил, что боец в приоритетном порядке планирует провести поединок за чемпионский титул в полусреднем весе.

«Будем смотреть на исход боя Эдвардс — Мухаммад. При таком раскладе если Эдвардс остается чемпионом, то было бы интересно. Если победит Мухаммад, он наш друг, не думаю, что Ислам будет гореть желанием с Белалом драться. Бой с Эдвардсом — конец года, Абу-Даби или Нью-Йорк — не важно», — приводит ТАСС слова Магомедова.

В главном поединке UFC 302, который прошел 1 июня, Махачев победил американца Дастина Порье. Он в третий раз защитил чемпионский пояс легкого веса. Кроме того, эта победа стала для него 14-й подряд в UFC. По данному показателю Махачев обошел Хабиба Нурмагомедова, в активе которого 13 побед кряду.

Махачев (26-1) сохраняет первое место в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от категории по версии издания MMAFighting.