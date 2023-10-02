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Сегодня, 08:44

Махачев назвал бойца, который является «настоящим зверем»

Давид Хачатрян
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Чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (24-1) посоветовал не пропустить предстоящий бой его спарринг-партнера Раймонда Магомедалиева (10-1), который на Претендентской серии Даны Уайта подерется против Маурисио Руффи (8-1).

«В этот вторник на Претендентской серии Даны Уайта состоится бой моего спарринг-партнера Раймонда Магомедалиева. Не пропустите этот бой, мой товарищ — настоящий зверь», — написал Махачев в соцсети X.

Магомедалиев и Руффи подерутся 3 октября в Лас-Вегасе, США.

Ислам Махачев
UFC
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