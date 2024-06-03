Махачев назвал главную ошибку во время боя с Порье

Действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (26-1) уверен, что он должен был больше боксировать с четвертым номером рейтинга в легком весе Дастином Порье (30-9).

«Не сказать, что все шло по плану, но я контролировал весь бой — не было таких моментов, чтобы я был где-то в опасности. Ошибка в том, что я должен был быть более уверен в своей стойке, в своих ударах, и я немного опасался его ударов. Думаю, я мог бы спокойно с ним боксировать», — сказал Махачев на пресс-конференции.

Махачев победил Порье сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся в ночь с 1 на 2 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.