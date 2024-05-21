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Сегодня, 09:42

Махачев назвал главные отличия между ним и Хабибом

Давид Хачатрян
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Лучший боец UFC вне зависимости от категории и действующий чемпион в легком весе Ислам Махачев отметил, что ему нравится работать в клинче, в то время как экс-чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов больше давил на оппонентов.

«Хабиб больше оказывает давления на соперников, ему нравится делать проходы в две или одну ногу, а мне всегда нравилось работать в клинче. Я занимался самбо, дзюдо, в юности я любил дзюдо, мне нравилось выступать на чемпионатах по самбо, я выступал на чемпионате России 10 раз, и у нас разный стиль. Но цель у нас одна — валить соперников, удерживать на земле, заставлять уставать и в конечном счете финишировать», — сказал Махачев в подкасте Weighing In.

Махачев (25-1) подерется против Дастина Порье (30-8) 1 июня на UFC 302 в Нью-Джерси, США. Нурмагомедов (25-1) завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гейджи (25-5) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.

Дастин Порье
Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
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