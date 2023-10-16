Махачев назвал самый сложный бой в его жизни

Действующий чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (24-1) отметил, что прошлый бой с действующим чемпионом в полулегком весе Александром Волкановски (26-2) на UFC 284 — самый сложный поединок в его карьере.

«Бой с Волкановски — самый тяжелый в моей жизни, потому что впервые в жизни я дрался пять раундов. Я наносил очень сильные удары, валил, взял спину. Спросите его, что он сделал для того, чтобы выиграть бой. Некоторые люди говорят, что бой был близким, потому что они видели только последнюю минуту. Но все люди, которые разбираются в ММА, знают, что я победил единогласным решением», — сказал Махачев на UFC Countdown.

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.

Махачев и Волкановски проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.