Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

18 ноября, 17:30

Махачев объяснил, почему хочет провести следующий бой с Усманом

Алина Савинова

Российский боец UFC Ислам Махачев считает, что у него нет конкурентов в полусреднем весе.

«В этом весе я могу победить так же легко [как Маддалену] любого соперника. Я чувствовал себя по-другому — так уверенно, такой силы и кардио у меня еще не было. Готов к любому вызову», — сказал Махачев в интервью YouTube-каналу UFC Eurasia.

Также он ответил, почему хочет провести следующий поединок с бывшим чемпионом UFC в категории до 77 кг нигерийцем Камару Усманом.

«Эти пацаны, которые победили на UFC 322 [Майкл Моралес и Карлос Пратес], для него тоже прогулка. Камару — один из самых сильных бойцов ММА и самое большое имя», — добавил россиянин.

Ислам Махачев и&nbsp;Андерсон Силва.Махачев повторил историческое достижение Андерсона Силвы. Чья победная серия значимее?

В ночь на 16 ноября 34-летний Махачев победил австралийца Джека Делла Маддалену единогласным решением судей на турнире UFC 322. Он завоевал пояс в полусреднем весе, став первым двойным чемпионом UFC из России. После этой победы Махачев вернулся на первое место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от веса.

1

  • ЗГ из БАНИ

    Да,этот бой будет хорош!Камару будь не на "коротком",Хамзата возможно бы и вальнул!Понятно,что это "если бы",но бой был близкий и Камару только начал расходится,лишние 2 раунда могли бы даже в том бою зарешать.

    18.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Ислам Махачев
    Камару Усман
    UFC
    UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
    Читайте также
    Шахину уже звонили, Шварца уволили в США. Список тренеров, которые могут сменить Карпина в «Динамо»
    ЦАХАЛ нанесла удар по полигону ХАМАС на юге Ливана
    СМИ узнали о планах Фидана сообщить России итоги визита Зеленского
    Пропавшая в Бермудском треугольнике яхтсменка из Франции вышла на связь
    Экс-владелец «Спартака» приобрел виллу во Франции за $87 млн
    Украина потребовала отстранить женскую сборную России от командного ЧМ по шахматам
    Популярное видео
    «Динамо» осталось без защитника
    «Динамо» осталось без защитника
    «Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
    Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя