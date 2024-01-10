Махачев объявил, что проведет бой против Джастина Гейджи в июне

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев объявил, что в июне проведет поединок против американца Джастина Гейджи.

Также боец анонсировал еще один бой в 2024 году и сообщил, что планирует выйти в октагон в феврале 2025 года.

«8 июня, UFC PPV против Гэтжи. Ноябрь, UFC в «Мэдисон Сквер Гарден» — против победителя боя Оливейра — Царукян. Февраль 2025 года — против любого», — написал в соцсетях россиянин.

32-летний Махачев одержал 25 побед и потерпел 1 поражение за всю карьеру в ММА. Россиянин занимает первое место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.

У 35-летнего Гейджи 25 побед и 4 поражения в карьере. Американец занимает второе место в рейтинге UFC в легком весе.