Махачев: «У Конора тренировочный лагерь проходит в ночном клубе»

Действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (25-1) считает, что у седьмого номера рейтинга в легком весе Майкла Чендлера (23-8) хорошие шансы на победу в бою с экс-чемпионом в двух весовых категориях Конором Макгрегором (22-6).

«Я не знаю, кто победит, но Чендлер больше сфокусирован, больше тренируется в зале. Вот почему он может победить его. Хотя, может быть, у Конора тренировочный лагерь проходит в ночном клубе», — сказал Махачев MMA Junkie.

Макгрегор и Чендлер возглавят UFC 303. Поединок пройдет в полусреднем весе и состоится 29 июня на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.