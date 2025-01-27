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Сегодня, 11:54

Махачев: «Есть вероятность, что мы с Царукяном еще встретимся, но точно не в следующем бою»

Даниил Аршавский
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Чемпионом UFC в легком весе Ислам Махачев в интервью СЭ оценил вероятность проведения еще одного боя с армяно-российским спортсменом Арманом Царукяном.

— Есть вероятность, что вы с Арманом еще встретитесь?

— Есть, конечно. Но точно не в следующем бою. Потому что Дана Уайт уже сказал в интервью, что он потерял свой шанс.

Боец также поделился мнением о том, что Усман Нурмагомедов смог бы выйти победителем, если бы у него был бой с Царукяном.

Первая встреча Царукяна (9-2) и Махачева (27-1) состоялась 21 апреля 2019 года и завершилась победой российского бойца судейским решением. Реванш спортсменов на турнире UFC 311 сорвался из-за травмы спины у Царукяна.

Арман Царукян
Ислам Махачев
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