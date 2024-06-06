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Сегодня, 10:05

Махачев: «Царукян просто болтает, придется во второй раз его побить»

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (26-1) прокомментировал слова Армана Царукяна (22-3) о том, что за Царукяна в России будут болеть больше людей, чем за Махачева.

«Он просто болтает. Боями не может на себя внимание привлечь, пытается словами внимание привлечь. У него уже был шанс, я его один раз уже побил. Придется и второй раз побить», — сказал Махачев по прилете в Дагестан.

Махачев победил Дастина Порье (30-9) сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.

Арман Царукян
Ислам Махачев
UFC
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