Махачев отреагировал на слова Поветкина: «Я, например, смотрю его бои»

Действующий чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (24-1) заявил, что он, в отличие от олимпийского чемпиона и экс-обладателя регулярного пояса WBA и временного пояса WBC в супертяжелом весе Александра Поветкина (36-3), следит за боями своих соотечественников.

«Нет, меня не удивило, что люди стали это активно обсуждать, но я, например, смотрю его бои, — заявил Махачев в интервью сайту matchtv.ru — Даже был в Эр-Рияде, когда он дрался. Болели за него, сидели в первых рядах».

Ранее Поветкин сказал, что не смотрит поединки кавказцев, а следит исключительно за русскими бойцами.