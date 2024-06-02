Махачев после победы над Порье: «Извиняюсь, заставил всех понервничать, но так интереснее»

Сегодня, 10:00
Сегодня, 2 июня, российский боец Ислам Махачев в третий раз защитил чемпионский пояс UFC в легком весе. На турнире UFC 302 он победил американца Дастина Порье удушающим приемом.
— Всех приветствую! Немного сечки, синяки, но так интереснее.
Искупался, идем делать медиа. Всем спасибо за поддержку. Извиняюсь, заставил всех понервничать, но, я думаю, вам понравилось.
Всем спасибо. Скоро вернемся домой с победой, с поясом, — сказал Махачев после боя.
На счету 32-летнего Махачева 26 побед и одно поражение. Он обошел Хабиба Нурмагомедова по количеству побед в UFC подряд. В активе Ислама 14 побед кряду.