Махачев побывал на матче «Никс» и получил именную футболку от Таунса

Бывший чемпион UFC в легком весе россиянин Ислам Махачев посетил матч НБА «Нью-Йорк Никс» и «Бруклин Нетс» (134:98) с участием россиянина Егора Дёмина.

Во время паузы Махачева показали на медиакубе арены «Мэдисон-сквер-гарден» и сопроводили это архивными видео, а также аудиопредставлением Брюса Баффера. Зрители поприветствовали российского бойца аплодисментами.

Он получил именную футболку от баскетболиста «Никс» Карла-Энтони Таунса.

В ночь на 16 ноября Махачев сразится за титул чемпиона полусреднего веса UFC против Джека Делла Маддалены. Бой пройдет в Нью-Йорке на арене «Мэдисон-сквер-гарден». Он станет главным событием турнира UFC 322.