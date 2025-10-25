Махачев поддержал Умара Нурмагомедова перед боем c Баутистой

25 октября, 14:24
Бывший чемпион UFC, россиянин Ислам Махачев поддержал Умара Нурмагомедова перед его поединком с американцем Марио Баутистой.
Бой пройдет 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби.
«Братишка заряжен», — написал Махачев в социальных сетях.
На UFC 311 в январе Нурмагомедов уступил действующему чемпиону из Грузии Мерабу Двалишвили. Судьи единогласно присудили победу Двалишвили.
Баутиста на UFC 316 в июне единогласным решением судей одержал верх над своим соотечественником Патриком Миксом.