25 октября, 14:24

Махачев поддержал Умара Нурмагомедова перед боем c Баутистой

Анастасия Пилипенко

Бывший чемпион UFC, россиянин Ислам Махачев поддержал Умара Нурмагомедова перед его поединком с американцем Марио Баутистой.

Бой пройдет 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби.

«Братишка заряжен», — написал Махачев в социальных сетях.

На UFC 311 в январе Нурмагомедов уступил действующему чемпиону из Грузии Мерабу Двалишвили. Судьи единогласно присудили победу Двалишвили.

Баутиста на UFC 316 в июне единогласным решением судей одержал верх над своим соотечественником Патриком Миксом.

Бой Умар Нурмагомедов vs&nbsp;Марио Баутиста на&nbsp;турнире UFC 321 в&nbsp;Абу-Даби.Умар Нурмагомедов — Марио Баутиста: дата и время начала, статистика и результаты, где смотреть бой UFC 321
