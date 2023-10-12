Махачев поделился своей первой реакцией на анонс боя с Волкановски

Действующий чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (24-1) рассказал, что счастлив, что проведет реванш с действующим чемпионом в полулегком весе Александром Волкановски (26-2).

«Моя первая реакция, когда я узнал о реванше с Волкановски? Честно, я был счастлив, потому что в последнем поединке было много вопросов. Но все вопросы будут сняты в Абу-Даби.

Я не думаю над тем, что у него мало времени на подготовку, потому что он опасен, тебе придется с ним драться до самого конца, если ты не сможешь его задушить или нокаутировать. Если надавить на Чарльза [Оливейру], то он сдастся, но этот парень будет драться до самого конца.

Конечно, я хочу стать двойным чемпионом, потому что это история. У нас было много чемпионов, но мало двойных чемпионов. Я хочу войти в историю. Я уже второй раз даю шанс этому парню, так дайте и мне шанс завоевать второй пояс», — сказал Махачев в интервью TSN.

Махачев и Волкановски проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.