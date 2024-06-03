Махачев подтвердил, что перед боем с Порье был заражен стафилококковой инфекцией

Действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев подтвердил, что перед поединком против американца Дастина Порье был заражен стафилококковой инфекцией.

Ранее ирландец Конор Макгрегор первым заподозрил проблемы со здоровьем у россиянина.

«Где-то фотография появилась, на которой заметили стафилококк. Ну немного он меня помучил. Примерно в первую неделю, когда я приехал в США. У меня не было тренировок в этот период, я просто отдыхал, чтобы дальше он не прогрессировал. Он меня не побеспокоил», — сказал Махачев порталу UFC Eurasia.

В главном событии турнира UFC 302 Ислам Махачев досрочно одолел американца Дастина Порье, применив удушающий прием в пятом раунде. 32-летний уроженец Дагестана успешно провел третью защиту титула в легком весе.