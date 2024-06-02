Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 11:36

Джонс — о победе Махачева: «И этот бой делает его лучшим?»

Боец Джон Джонс.
Джон Джонс.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Экс-чемпион UFC в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) отреагировал на сообщение пользователя сети о том, что действующий чемпион в легком весе Ислам Махачев (26-1) — лучший боец вне зависимости от категории.

«Итак, давайте проясним, ты проходишь через тяжелый бой и в последнюю минуту совершаешь сабмишн. И это делает тебя лучшим? Получив травму, я внезапно утратил все эти навыки? Просто любопытно», — написал Джонс в соцсети X, после чего удалил сообщение.

Махачев победил Порье сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.

Дастин Порье
Джон Джонс
Ислам Махачев
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Уайт после победы Махачева: «Пока Джонс выступает, никто другой не может быть первым номером PFP»
В Ньюарке завершился турнир UFC 302 с главным боем Махачев — Порье
Киеву запретят наносить удары западным оружием по России за пределами СВО. И вот почему
Махачев хочет уйти в другой вес, босс UFC намерен провести в России бой с Царукяном, на который приглашают Путина. Что произошло после победы Махачева над Порье
Медведь напал на дрессировщика во время представления в цирке Обнинска
Помогавший ВСУ студент Гулько заявил об отсутствии планов вернуться на Украину
Популярное видео
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Алексей Шевченко снова стал тренером
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Материалы сюжета: Ислам Махачев — Дастин Порье: результат и материалы о бое за титул чемпиона UFC
Страшное рассечение Махачева, задушенный Порье, рукопожатие Хабиба и Трампа
«Царукян? Мне нужны новые вызовы». Махачев после мощной победы над Порье
Махачев отреагировал на слова Даны Уайта о лучшем бойце UFC
«Махачев — Царукян в России? Не знаю... Путин на нашем турнире? Будет честью». Дана Уайт после эпичного боя Ислама с Порье
Джонс — о словах Уайта: «Потрясающе получить признание от босса»
Хабиб про победу Махачева: «Я вообще не переживал»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Махачев отреагировал на слова Даны Уайта о лучшем бойце UFC

Джон Джонс — о дагестанцах: «Они — будущее спорта»