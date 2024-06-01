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Сегодня, 10:21

Гаджиев уверен в победе Махачева: «Лучшее время Порье уже позади»

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Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от поединка между Исламом Махачевым и Дастином Порье.

«Махачев — явный фаворит. Порье боец, у которого лучшие времена уже позади. Нет причин недооценивать его, но если разумно посмотреть, распределить навыки обоих, то становится понятно, что шансов у Порье практически нет. Надеюсь, что так не думает Ислам Махачев, поскольку потеря бдительности опасна. Если он настроен серьезно и прошел хорошую подготовку, то стоит ждать победы россиянина», — сказал Гаджиев «СЭ».

Поединок между Махачевым и Порье состоится в ночь с 1 по 2 июня в Ньюарке (США) и станет главным событием турнира UFC 302.

В своей карьере 32-летний россиянин одержал 25 побед и потерпел 1 поражение. На счету 35-летнего американца 30 побед и 8 поражений. Один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

Софья Грецкая

Дастин Порье
Ислам Махачев
Камил Гаджиев
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