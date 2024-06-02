Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 08:57

Махачев одержал 14-ю победу подряд и установил рекорд UFC в легком весе

Бой Ислам Махачев — Дастин Порье на турнире UFC 302.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Боец UFC Ислам Махачев, победив на Дастина Порье в Ньюарке, одержал 14-ю победу подряд. Это третья по продолжительности серия в UFC.

По 13 побед было у Джона Джонса, Хабиба Нурмагомедова, Жоржа Сен-Пьера, Макса Холлоуэя и Деметриуса Джонсона. Впереди теперь только Камару Усман (15) и Андерсон Сильва (16).

При этом Махачев установил рекорд в легком весе. Он выиграл 13 поединков подряд (бой с Боби Грином в феврале 2022 года прошел в промежуточном весе).

Всего на счету 32-летнего россиянина в ММА — 26 побед и одно поражение, у 35-летнего Порье — 30 побед и 9 поражений. «СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Дастин Порье
Ислам Махачев
UFC
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Уайт ответил на вопрос, хотел бы видеть Путина на турнире UFC
В Ньюарке завершился турнир UFC 302 с главным боем Махачев — Порье
Киеву запретят наносить удары западным оружием по России за пределами СВО. И вот почему
Карвахаль забил, Кобель не выручил, Кроос ушел. Что случилось в финале Лиги чемпионов «Боруссия» - «Реал»
«Реал» обыграл «Боруссию» и в 15-й раз стал победителем Лиги чемпионов
Пострадавших при хлопке газа жителей Грозного доставили в Нижний Новгород для лечения
Популярное видео
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Алексей Шевченко снова стал тренером
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Материалы сюжета: Ислам Махачев — Дастин Порье: результат и материалы о бое за титул чемпиона UFC
Хабиб Нурмагомедов пообщался с Дональдом Трампом на турнире UFC
Махачев повторил достижение Хабиба с тремя защитами титула UFC
Камил Гаджиев: «Мне кажется, Махачев дальше пойдет в категорию 77 килограммов и за вторым поясом»
Махачев после победы над Порье: «Извиняюсь, заставил всех понервничать, но так интереснее»
Менеджер Нурмагомедова: «Усмана попросили покинуть зал, он едет в отель»
Уайт после победы Махачева: «Пока Джонс выступает, никто другой не может быть первым номером PFP»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Опубликованы судейские записки боя Махачев — Порье

Махачев бонусами получит 100 тысяч долларов за бой против Порье