Махачев одержал 14-ю победу подряд и установил рекорд UFC в легком весе

Боец UFC Ислам Махачев, победив на Дастина Порье в Ньюарке, одержал 14-ю победу подряд. Это третья по продолжительности серия в UFC.

По 13 побед было у Джона Джонса, Хабиба Нурмагомедова, Жоржа Сен-Пьера, Макса Холлоуэя и Деметриуса Джонсона. Впереди теперь только Камару Усман (15) и Андерсон Сильва (16).

При этом Махачев установил рекорд в легком весе. Он выиграл 13 поединков подряд (бой с Боби Грином в феврале 2022 года прошел в промежуточном весе).

Всего на счету 32-летнего россиянина в ММА — 26 побед и одно поражение, у 35-летнего Порье — 30 побед и 9 поражений. «СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию поединка.