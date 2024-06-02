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Сегодня, 09:49

Уайт после победы Махачева: «Пока Джонс выступает, никто другой не может быть первым номером PFP»

Дана Уайт (слева, с Дональдом Трампом).
Фото USA Today Sports
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Глава UFC Дана Уайт заявил, что лучшим бойцом лиги вне весовых категорий должен быть Джон Джонс. Так босс промоушена прокомментировал победу Ислама Махачева над Дастином Порье на турнире UFC 302.

«Пока он здесь , никто другой не может быть первым номером. Ислам — один из величайших легковесов в истории. Он невероятен. Но я не думаю, что он первый номер PFP. Те, кто считает Махачева первым номером PFP, пока Джонс выступает... Вы с ума сошли? вы не должны делать никакие рейтинги.

Джонс никогда не проигрывал. Никогда. Он дрался с лучшими в мире. Когда вы вдумаетесь в то, что такое первый номер PFP... Он поднялся в тяжелый вес и уничтожил соперника. Пока Джон Джонс активно дерется, никто другой не может быть первым номером PFP. Ислам хочет второй пояс? Я не знаю, нам он ничего такого не говорил», — сказал Уайт.

Махачев является лидером рейтинга UFC вне зависимости от весовых категорий с октября 2023. В главном поединке UFC 302 россиянин победил Порье удушающим приемом в пятом раунде и в третий раз защитил пояс чемпиона в легком весе. На счету 32-летнего Махачева в ММА - 26 побед и одно поражение (в UFC он идет на серии из 14 побед), у 35-летнего Порье - 30 побед и 9 поражений. «СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Дана Уайт
Дастин Порье
Джон Джонс
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