Российский чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев проведет защиту титула в бою с американцем Дастином Порье на турнире UFC 302 в Ньюарке (США) 2 июня. Поединок станет главным событием вечера ММА, который пройдет на арене «Пруденшал-центр». Он начнется около 07.00 по московскому времени.

Смотреть бой Махачев — Порье можно будет в прямом эфире и бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Видеотрансляцию поединка также покажут по подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass и на телеканале «Матч Боец».

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция поединка Махачев — Порье и других противостояний вечера ММА в США.

На счету 32-летнего Махачева в ММА на профессиональном уровне — 25 побед и одно поражение. Рекорд в UFC — 14-1. У 35-летнего Порье по прозвищу Бриллиант в смешанных единоборствах 30 побед, восемь поражений и один поединок был признан несостоявшимся. Рекорд в UFC — 22-7-0-1.

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