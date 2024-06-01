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Сегодня, 06:45

Махачев — Порье: время начала и где смотреть бой UFC 302

Махачев и Порье подерутся на турнире UFC 302 2 июня
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Боец UFC Ислам Махачев.
Ислам Махачев.
Фото кадр видео YouTube-канала UFC Eurasia
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Российский чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев проведет защиту титула в бою с американцем Дастином Порье на турнире UFC 302 в Ньюарке (США) 2 июня. Поединок станет главным событием вечера ММА, который пройдет на арене «Пруденшал-центр». Он начнется около 07.00 по московскому времени.

Смотреть бой Махачев — Порье можно будет в прямом эфире и бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Видеотрансляцию поединка также покажут по подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass и на телеканале «Матч Боец».

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция поединка Махачев — Порье и других противостояний вечера ММА в США.

На счету 32-летнего Махачева в ММА на профессиональном уровне — 25 побед и одно поражение. Рекорд в UFC — 14-1. У 35-летнего Порье по прозвищу Бриллиант в смешанных единоборствах 30 побед, восемь поражений и один поединок был признан несостоявшимся. Рекорд в UFC — 22-7-0-1.

UFC: новости и обзоры поединков, рекорды и интервью бойцов, видео и фото, статистика и результаты турниров в актуальном виде на сайте «СЭ».

Дастин Порье
Ислам Махачев
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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