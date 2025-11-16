Махачев повторил рекорд UFC по продолжительности победной серии

Российский боец Ислам Махачев повторил рекорд UFC по продолжительности серии побед.

16 ноября Махачев победил австралийца Джека Делла Маддалену в главном поединке турнира UFC 322. Эта победа стала для россиянина 16-й подряд. Он повторил рекорд бразильца Андерсона Силвы, который выиграл в 16 боях с 2006 по 2013 годы.

Махачев завоевал пояс в полусреднем весе и стал первым двойным чемпионом UFC из России — ранее 34-летний боец был чемпионом в легком весе и оставил пояс ради перехода в другую весовую категорию.

Махачев одержал 28-ю победу в ММА при одном поражении. Маддалена потерпел третье поражение при 18 победах.

ММА UFC: Делла Маддалена — Махачев