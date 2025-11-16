Видео
Сегодня, 10:00

Махачев повторил рекорд UFC по продолжительности победной серии

Игнат Заздравин
Корреспондент
Ислам Махачев в бою против Джека Делла Маддалены на UFC 322.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Российский боец Ислам Махачев повторил рекорд UFC по продолжительности серии побед.

16 ноября Махачев победил австралийца Джека Делла Маддалену в главном поединке турнира UFC 322. Эта победа стала для россиянина 16-й подряд. Он повторил рекорд бразильца Андерсона Силвы, который выиграл в 16 боях с 2006 по 2013 годы.

Махачев завоевал пояс в полусреднем весе и стал первым двойным чемпионом UFC из России — ранее 34-летний боец был чемпионом в легком весе и оставил пояс ради перехода в другую весовую категорию.

Махачев одержал 28-ю победу в ММА при одном поражении. Маддалена потерпел третье поражение при 18 победах.

ММА UFC: Делла Маддалена — Махачев

Джек Делла Маддалена
Ислам Махачев
Андерсон Силва
UFC
