Махачев признался, что сохранит золотые перчатки с титульного боя против Порье

Российский боец, чемпион мира UFC в легком весе Ислам Махачев прокомментировал проведение титульного боя против американца Дастина Порье в золотых перчатках.

Впервые золотые перчатки будут использоваться именно на поединке Махачева против Порье.

— Особо не увидел разницу. Почувствовал, что они пожестче. Не дают тебе раскрыть руку полностью, чтобы пальцы вперед не смотрели. А так, то же самое. Но я их поставлю в рамку. С поясом. Как первые золотые перчатки в UFC. Думаю, это многое значит.

— Себе оставишь?

— Думаю, да. До сих пор ни разу не оставлял. После боя сразу забирают — пацаны или кто просит. Но эти я думаю себе оставить, — цитирует Махачева Sport24.

Бой Махачев — Порье возглавит турнир UFC 302 1 июня в США. В UFC заявляли, что участники чемпионских поединков в будущих турнирах станут выступать в новых перчатках.