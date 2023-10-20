Махачев — о конфликте Израиля и Палестины: «Видя всю эту ситуацию в мире, понимаешь, что человеческая жизнь ничего не стоит»

Действующий чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (24-1) опубликовал в соцсети пост с комментарием военного конфликта между Израилем и Палестиной.

«Видя всю эту ситуацию в мире, понимаешь, что человеческая жизнь ничего не стоит», — написал российский боец.

7 октября Армия обороны Израиля начала военную операцию в секторе Газа в ответ на массированной ракетный обстрел с палестинской стороны.

Баптистская больница «Аль-Ахли» в секторе Газа во вторник, 17 октября, подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них — женщины и дети. МИД Палестины заявило, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля — что больницу поразила ракета, которую запустила палестинская группировка «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в России).