Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 21:40

Махачев проведет бой с Мойкано вместо Царукяна на UFC 311

Алина Савинова
Арман Царукян.
Фото соцсети
Telegram Дзен

Президент UFC Дана Уайт подтвердил, что бой чемпиона в легком весе россиянина Ислама Махачева и бойца российско-армянского происхождения Армана Царукяна на UFC 311 не состоится.

Царукян снялся с турнира из-за травмы спины.

Новым соперником Махачева стал бразилец Ренато Мойкано. Отмечается, что поединок останется титульным. Он пройдет в ночь с 18 на 19 января и возглавит турнир UFC 311.

В соглавном бою вечера в Инглвуде россиянин Умар Нурмагомедов проведет титульный поединок с чемпионом UFC в легчайшем весе американцем грузинского происхождения Мерабом Двалишвили.

Умар Нурмагомедов и&nbsp;Мераб Двалишвили. Умар Нумагомедов vs Мераб Двалишвили: основная информация о соглавном бое UFC 311

2
UFC 311
Арман Царукян
Ислам Махачев
ММА
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
РФС проводит расследование судей. Новые подробности коррупционного скандала в футболе
Умер трехкратный призер Олимпиады пловец Дмитрий Волков
СМИ сообщили о вывозе украинок из Польши для создания «Украинского легиона»
СМИ узнали об активных продажах россиянами и финнами недвижимости в Эстонии
Мошенники заставили 92-летнего партизана ВОВ выбросить сбережения в окно
Виктор Мендес не приехал на сборы «Крыльев Советов» без объяснения причин
Популярное видео
СКА снова проигрывает. Что будет дальше?
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
Серия поражений СКА и удивительный успех «Куньлуня»
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета Ислам Махачев vs Ренато Мойкано и Умар Нурмагомедов vs Мераб Двалишвили: два титульных боя UFC 311
Бой Махачев vs Царукян сорвался! У Ислама — новый соперник. Онлайн-трансляция UFC 311
Источник: Царукян снялся с поединка против Махачева из-за травмы
Источник: Царукян может сняться с UFC 311
Нурмагомедов оказался тяжелее Двалишвили перед титульным боем на UFC 311
Махачев уложился в лимит легкого веса перед боем на UFC 311
Махачев: «Я не уйду из ММА без второго пояса»
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя