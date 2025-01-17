Махачев проведет бой с Мойкано вместо Царукяна на UFC 311

Президент UFC Дана Уайт подтвердил, что бой чемпиона в легком весе россиянина Ислама Махачева и бойца российско-армянского происхождения Армана Царукяна на UFC 311 не состоится.

Царукян снялся с турнира из-за травмы спины.

Новым соперником Махачева стал бразилец Ренато Мойкано. Отмечается, что поединок останется титульным. Он пройдет в ночь с 18 на 19 января и возглавит турнир UFC 311.

В соглавном бою вечера в Инглвуде россиянин Умар Нурмагомедов проведет титульный поединок с чемпионом UFC в легчайшем весе американцем грузинского происхождения Мерабом Двалишвили.