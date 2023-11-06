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Сегодня, 10:04

Махачев проведет следующий бой не раньше марта 2024 года

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (25-1) будет готов провести следующий бой не раньше 9 марта 2024 года, заявил журналист ESPN Бретт Окамото.

«Менеджер Махачева Али Абдель-Азиз сообщил ESPN, что он проинформировал UFC о том, что Махачев будет готов к защите своего титула не раньше 9 марта», — написал Окамото в соцсети X.

Ранее журналист Ариэль Хельвани заявил, что UFC разрабатывает бой Махачева и Чарльза Оливейры (34-9) на UFC 297 в Торонто, Канада. Однако менеджер Махачева Али Абдель-Азиз это опроверг.

Ислам Махачев
UFC
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