Махачев проведет следующий бой не раньше марта 2024 года

Действующий чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (25-1) будет готов провести следующий бой не раньше 9 марта 2024 года, заявил журналист ESPN Бретт Окамото.

«Менеджер Махачева Али Абдель-Азиз сообщил ESPN, что он проинформировал UFC о том, что Махачев будет готов к защите своего титула не раньше 9 марта», — написал Окамото в соцсети X.

Ранее журналист Ариэль Хельвани заявил, что UFC разрабатывает бой Махачева и Чарльза Оливейры (34-9) на UFC 297 в Торонто, Канада. Однако менеджер Махачева Али Абдель-Азиз это опроверг.