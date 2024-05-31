Махачев рассказал, что Хабиб пропустит финал Лиги чемпионов из-за его боя с Порье

Действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев заявил, что Хабиб Нурмагомедов пропустит финал Лиги чемпионов из-за его поединка с третьим номером рейтинга в легком весе Дастина Порье

В финале Лиги чемпионов встретятся дортмундская «Боруссия» и «Реал». Игра пройдет в субботу, 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

«Хабиб сказал, что из-за моего боя не попадает на финал ЛЧ. Я ответил, что финал ЛЧ бывает каждый год, а бой Махачев — Порье — раз в жизни», — приводит слова Махачева matchtv.ru.

Их поединок станет главным событием турнира UFC 302, который пройдет в ночь с 1 на 2 июня.

На счету 32-летнего Махачева в смешанных единоборствах на профессиональном уровне — 25 побед и одно поражение. У 35-летнего Порье — 30 побед, восемь поражений и один бой был признан несостоявшимся.