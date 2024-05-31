Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 09:08

Махачев рассказал, что Хабиб пропустит финал Лиги чемпионов из-за его боя с Порье

Игнат Заздравин
Корреспондент
Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов.
Фото Соцсети
Telegram Дзен

Действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев заявил, что Хабиб Нурмагомедов пропустит финал Лиги чемпионов из-за его поединка с третьим номером рейтинга в легком весе Дастина Порье

В финале Лиги чемпионов встретятся дортмундская «Боруссия» и «Реал». Игра пройдет в субботу, 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

«Хабиб сказал, что из-за моего боя не попадает на финал ЛЧ. Я ответил, что финал ЛЧ бывает каждый год, а бой Махачев — Порье — раз в жизни», — приводит слова Махачева matchtv.ru.

Их поединок станет главным событием турнира UFC 302, который пройдет в ночь с 1 на 2 июня.

На счету 32-летнего Махачева в смешанных единоборствах на профессиональном уровне — 25 побед и одно поражение. У 35-летнего Порье — 30 побед, восемь поражений и один бой был признан несостоявшимся.

Источник: matchtv.ru
Дастин Порье
Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Стало известно, с кем встречается шахматист Магнус Карлсен
Анастасия Сиваева войдет в каст ситкома «Папины дочки. Новые»
Reuters сообщило об отказе КНР от участия в конференции по Украине в Швейцарии
Дзюба ушел из «Локо», но Слуцкий не сможет забрать его в Китай, Слишкович просил увеличение зарплаты и покинул «Спартак». Главные трансферные слухи РПЛ за 30 мая
В Госдуму внесут законопроект о полном запрете розничной торговли вейпами в России
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве
Популярное видео
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Алексей Шевченко снова стал тренером
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Шипачев стал не нужен «Ак Барсу»
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Дацик — Тернер / Папин — Челемба: прямой эфир
Материалы сюжета: Ислам Махачев — Дастин Порье: дата и материалы о бое за титул чемпиона UFC
Ислам Махачев — Дастин Порье: где смотреть трансляцию боя онлайн в России
Ислам Махачев — Дастин Порье: когда и во сколько бой — время начала по Москве
Махачев: «Готов на 100 процентов»
Махачев: «Как Порье хочет меня нокаутировать, если это его последний бой в карьере»
Жаркий стердаун Махачева и Порье. Дагестанцу не понравилось слово motherfucker, чуть не дал Дастину пощечину
Махачев отреагировал на свист в свой адрес со стороны болельщиков из США
Материалы сюжета: «Боруссия» — «Реал»: финал Лиги чемпионов 2024 на «Уэмбли»
«Реал» опубликовал заявку команды на финал Лиги чемпионов
Кроос и Модрич могут превзойти Криштиану, Ройс — наконец-то выиграть большой титул. «Реал» — «Боруссия» — финал для истории
«Боруссия» встретится с Беллингемом. Когда-то Джуд стал самым дорогим тинейджером, перейдя из Дортмунда в «Реал»
«Боруссия» — «Реал»: где пройдет и во сколько начнется финал Лиги чемпионов
Ройс: «Не может быть ничего лучше, чем выиграть Лигу чемпионов в своем последнем матче»
Финал Лиги чемпионов «Боруссия» — «Реал»: дата, где проходит, прямая трансляция
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Ислам Махачев — Дастин Порье: где смотреть трансляцию боя онлайн в России