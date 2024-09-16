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Сегодня, 15:28

Махачев рассказал, что намерен провести следующий бой ближайшей зимой

Владислав Маслов
Корреспондент
Ислам Махачев.
Фото Global Look Press
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Обладатель чемпионского пояса UFC в легком весе россиянин Ислам Махачев рассказал, что его следующий бой может состояться в ближайшем декабре или январе.

«Соперник, скорее всего, Арман Царукян, он первый претендент. У меня сейчас небольшая травма, но я уже долечиваю ее. В конце года или январе я буду готов», — цитирует Махачева ТАСС.

Ранее боец признался «СЭ», что снова начал следить за футболом после выхода махачкалинского «Динамо» в РПЛ.

32-летний Махачев имеет на своем счету 26 побед и 1 поражение. Ранее он перенес операцию в связи с травмой руки.

Источник: ТАСС
Ислам Махачев
UFC

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