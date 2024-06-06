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Сегодня, 11:10

Махачев — о бое с Порье: «Впервые в жизни получил рассечение в бою»

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (26-1) отметил, что он ни в любительской, ни в профессиональной карьере не получал рассечения.

«Если честно, до сих пор не помню, чтобы в любительской и профессиональной карьере были рассечения, но все когда-то впервые. Постараюсь, чтобы в следующий раз не было.

В момент боя я даже не понял, как это произошло. Когда уже начало заливать кровью, понял, что получил рассечение, но не над глазом. Обычно, когда рассечение над глазом, доктора останавливают бой. Но у меня было не над глазом", — сказал Махачев по прилете в Дагестан.

Махачев победил Дастина Порье (30-9) сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.

Дастин Порье
Ислам Махачев
UFC
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