Махачев — о бое с Порье: «Впервые в жизни получил рассечение в бою»

Действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (26-1) отметил, что он ни в любительской, ни в профессиональной карьере не получал рассечения.

«Если честно, до сих пор не помню, чтобы в любительской и профессиональной карьере были рассечения, но все когда-то впервые. Постараюсь, чтобы в следующий раз не было.

В момент боя я даже не понял, как это произошло. Когда уже начало заливать кровью, понял, что получил рассечение, но не над глазом. Обычно, когда рассечение над глазом, доктора останавливают бой. Но у меня было не над глазом", — сказал Махачев по прилете в Дагестан.

Махачев победил Дастина Порье (30-9) сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.