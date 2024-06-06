Махачев: «Я бы выбрал бой с Конором, чем с Царукяном»

Действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (26-1) объяснил, почему выбрал бы бой с Конором Макгрегором (22-6), а не с Арманом Царукяном (22-3).

«Если быть честным, в медийном плане Макгрегор был бы поинтереснее, но я не думаю, что даже его следующий бой состоится, потому что мы недавно видели видео [в клубе], и недавно пресс-конференция у них отменилась. Не думаю, что он выйдет на бой», — сказал Махачев по прилете в Дагестан.

Махачев победил Дастина Порье (30-9) сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США