Махачев рассказал, кто будет его соперником после Волкановски: «Есть два парня»

Действующий чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (24-1) заявил, что он видит двух претендентов на титул — Чарльза Оливейру (34-9) и Джастина Гейджи (25-4).

«Я побью Волкановски, и увижу на радаре двух оппонентов: Гейджи и Оливейру. Я думаю, что они должны между собой подраться и выяснить, кто из них будет драться за титул. Гамрот? Гамрот хороший боец, но он проиграл несколько боев. Я не знаю, они [претенденты] должны подраться друг с другом. Но если UFC позвонит мне и назовет соперника, я буду готов к любому».

Махачев и действующий чемпион в полулегком весе Александр Волкановски (26-2) проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.