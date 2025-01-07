Махачев рассказал о причинах потасовки с командой Нейта Диаса

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев объяснил, почему у его команды случилась потасовка с командой американского бойца Нейта Диаса.

Конфликт произошел 7 декабря после пресс-конференции участников турнира UFC 311.

«Мы сидели на пресс-конференции, и Диас начал показывать моей команде средний палец. Зачем? Для кого-то это, может, нормально, но это не наш стиль. Один человек у нас в команде был в маске, приболел, и, возможно, Нейту показалось, что это Хабиб [Нурмагомедов]. Поэтому он начал показывать. Но Хабиб вообще был в другой стране.

Забавно, что 5-6 месяцев назад я встретил Диаса у лифта в отеле Wynn, он [поднял руки] и сказал: «Уважение. Уважение». И просто пошел дальше. Что изменилось сейчас? Много камер появилось, и люди сразу меняются. Если были какие-то проблемы, можно было решить со мной в отеле тогда, я был в двух метрах. Но он сказал: «Уважение» и ушел.

Люди думают, что я это начал, но это не так. Охрана хотела удалить мою команду с арены, я сказал: «Это не их вина, он им «фак» показал, им что делать?» — «Извините, вы должны покинуть арену. Лично вы можете остаться, сделать интервью, но команда должна уйти». Я сказал: «Это так не работает. Если команда уйдет, я уйду вместе с ней». В итоге интервью отменили, я ушел с командой», — рассказал Махачев в эфире Youtube-канала Mighty.

Бой между россиянином и бойцом российско-армянского происхождения Арманом Царукяном возглавит турнир UFC 311, который пройдет в ночь с 18 на 19 января в Инглвуде (США). В их первом поединке, который состоялся в 2019 году, Махачев одержал победу единогласным решением судей.