Махачев: «С Хабибом в углу драться легче, чем без него»

Сегодня, 10:35
Действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (26-1) рассказал, что экс-чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) играет важную роль во время боя.
«Я думаю, на ответственных боях он будет, потому что тренировочный сбор и сам бой с ним проходит намного лучше и легче.
Он дает очень ценные советы, нет такого, что все вперемешку разговаривают. Он сначала дает слово Хавьеру [Мендесу], и потом он уже корректирует", — сказал Махачев по прилете в Дагестан.
Махачев победил Дастина Порье (30-9) сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.