Махачев: «Моей мечтой было сразиться с Фергюсоном»

Чемпион UFC в легком весе россиянин Ислам Махачев назвал своего противника мечты.

«Мой брат Хабиб должен был подраться с Тони Фергюсоном пять раз, но бой отменялся из-за травм. Моей мечтой было сразиться с этим парнем. Я всегда был с Хабибом, и, когда он травмировался, я спрашивал у менеджера, могу ли я выйти на замену против Тони. В то время Тони был очень хорошим бойцом», — сказал Махачев в интервью Эдину Россу в его подкасте.

Однако россиянин отметил, что мечтал о бое против Фергюсона три-четыре года назад. Сейчас, по его мнению, драться с американцем бессмысленно, поскольку у него очень затяжная серия поражений.

В турнире UFC 311 в Инглвуде (США), который пройдет в ночь с 18 на 19 января, Махачев проведет реванш против бойца российско-армянского происхождения Армана Царукяна. Их первая встреча в апреле 2019 года закончилась победой Ислама единогласным решением судей.