Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 14:43

Махачев считает, что бой с Царукяном на UFC 311 будет непростым

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Обладатель титула чемпиона UFC в легком весе Ислам Махачев рассказал о предстоящем реванше с бойцом российско-армянского происхождения Арманом Царукяном.

Махачев сказал в интервью Деметриусу Джонсону, что этот бой, конечно, будет непростым. Ведь сейчас Арман — номер один в рейтинге. Он заставляет Махачева усердно работать, потому что Царукян — настоящий претендент. Они будут бороться, будут драться в стойке — это будет очень хороший поединок для фанатов, потому что это «чемпион против претендента номер один».

Умар Нурмагомедов, Ислам Махачев, Арман Царукян, Мераб Двалишвили. Махачев против Царукяна, Умар против Двалишвили: основная информация о UFC 311 (кард боев, кто фаворит, где смотреть)

Бой Махачева (26-1) и Царукяна (22-3) пройдет в турнире UFC 311 в США (Инглвуд) в ночь с 18 на 19 января. В их первом поединке, который состоялся в 2019 году, Махачев одержал победу единогласным решением судей.

UFC 311
Арман Царукян
Ислам Махачев
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
В Турции сообщили о планируемой военной операции с Сирией против РПК
Соболев уступил даже вратарям, Бухаров ушел в депрессию, а Бакаев так и не отомстил «Спартаку». Топ-5 футболистов, которые загубили карьеры в «Зените»
Махачев отравился перед боем с Царукяном, но все равно победил. Вспоминаем, как прошел их первый поединок
Овечкин не попал в топ-100 хоккейных личностей 2025 года по версии The Hockey News
Украина не справится без поддержки США. Что пишут СМИ
Балицкий сообщил о ракетном ударе ВСУ по порту Бердянска
Материалы сюжета Ислам Махачев vs Арман Царукян и Умар Нурмагомедов vs Мераб Двалишвили: два титульных боя UFC 311
Двалишвили — о поединке с Нурмагомедовым: «Я собираюсь сломать парня»
Абдель-Азиз сравнил Умара Нурмагомедова с Человеком-пауком
Боец Тарасов — о бое Махачева и Царукяна: «Это противостояние двух разных сословий»
Двалишвили заявил, что Нурмагомедову не стоило называть его фейковым чемпионом
Турнир UFC 311: когда бои Нурмагомедов vs Двалишвили и Махачев vs Царукян
«Динамо» Махачкала поддерживает Махачева в бою против Царукяна: «Желаем только победы!»
Сегодня
Вчера
Неделя