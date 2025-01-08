Махачев считает, что бой с Царукяном на UFC 311 будет непростым

Обладатель титула чемпиона UFC в легком весе Ислам Махачев рассказал о предстоящем реванше с бойцом российско-армянского происхождения Арманом Царукяном.

Махачев сказал в интервью Деметриусу Джонсону, что этот бой, конечно, будет непростым. Ведь сейчас Арман — номер один в рейтинге. Он заставляет Махачева усердно работать, потому что Царукян — настоящий претендент. Они будут бороться, будут драться в стойке — это будет очень хороший поединок для фанатов, потому что это «чемпион против претендента номер один».

Бой Махачева (26-1) и Царукяна (22-3) пройдет в турнире UFC 311 в США (Инглвуд) в ночь с 18 на 19 января. В их первом поединке, который состоялся в 2019 году, Махачев одержал победу единогласным решением судей.