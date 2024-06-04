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Сегодня, 09:59

Махачев сохранил первую строчку рейтинга лучших бойцов UFC по версии MMAFighting

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (26-1) остался на первом месте в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от категории по версии издания MMAFighting. При этом экс-чемпион в среднем весе Шон Стрикленд (29-6) поднялся на три строчки вверх — на 14-ю.

В первой тройке лучших бойцов вне зависимости от категории, по версии издания, также действующий чемпион в полутяжелом весе Алекс Перейра (10-2) и действующий чемпион полусреднего веса Леон Эдвардс (22-3).

Махачев победил Дастина Порье (30-9) сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.

Дастин Порье
Ислам Махачев
UFC
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