Махачев ушел из зала с флагом Палестины после победы на UFC 294

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев ушел из зала с флагом Палестины после победы над австралийцем Алексом Волкановски в главном поединке турнира UFC 294.

После боя Махачев сделал заявление о событиях в Палестине и объяснил, почему не стал праздновать победу.

Россиянин победил австралийца Волкановски нокаутом в первом раунде на турнире в Абу-Даби (ОАЭ) и во второй раз защитил чемпионский титул в легком весе.

У 31-летнего Махачева в ММА 25 побед и одно поражение. У 35-летнего Волкановски — 26 побед и три поражения.