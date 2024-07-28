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Сегодня, 13:30

Махачев включил Царукяна и Шаблия в четверку лучших легковесов мира

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Российский чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев назвал себя, Армана Царукяна, Усмана Нурмагомедов и Александра Шаблия четверкой лучших бойцов легкого веса в мире.

— Арман и Александр Шаблий друг друга готовят. По сути, ты будешь готовить Усмана [к бою с Шаблием 9 сентября]. Как бы ты расставил их по силе? Ты, понятно, на первом месте. А кто на втором?

— Честно: наша четверка лучшая на данный момент в мире. Шаблий — Усман очень хороший бой. Очень конкурентный бой будет. Я знаю Усмана. Он, можно сказать, пацан был, когда начинал. Но он уже окреп и со мной на равных каждый день спаррингует. Что Усмана отличает от Шаблия — думаю, конкуренция нашего зала в этом весе. У нас очень большая конкуренция. Вот у нас парень [Амру Магомедов] дерется за пояс [UAE Warriors]. Вы мне чуть-чуть мешаете этот бой посмотреть. Амру очень хороший боец. Если с холодной головой подойдет к бою — угроза для любого бойца.

Танцоры во&nbsp;время церемонии открытия Игр в&nbsp;Париже. «Открытие Олимпиады — неуважение ко всем религиям и человеческим ценностям». Чемпион UFC Махачев громит парижские Игры

Александр Шаблий
Арман Царукян
Ислам Махачев
Усман Нурмагомедов
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