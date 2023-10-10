Махачев встретился с чемпионом мира по вольной борьбе Ахмедом Тажудиновым

19-летний Ахмед Тажудинов, который выступает под флагом Бахрейна и выиграл чемпионат мира по вольной борьбе в Сербии, одолев Абдулрашида Садулаева и Кайла Снайдера, встретился с действующим чемпионом UFC в легком весе Исламом Махачевым (24-1).

«Никто не знает, через что ты прошел. Никто не знает, через что ты сейчас проходишь. Большинство бы уже сдалось. У тебя все получится, держи это в голове», — написал Тажудинов в соцсетях.

Махачев и Чарльз Оливейра (34-9) проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.