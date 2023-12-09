Махачев — о Царукяне: «Пусть Арман подрастет»

Чемпион UFC Ислам Махачев поделился мнением о возможном поединке с российском бойцом смешанного стиля Арманом Царукяном.

«Он сказал, что нокаутирует меня в первом раунде? У него уже был шанс нокаутировать меня, но он ничего не смог сделать. Пусть тренируется еще, пусть подрастет. Если он проведет еще один уверенный бой, то почему бы нам еще раз не встретиться на карде», — сказал Махачев на турнире «Ночь чемпионов IBA».

20 апреля 2019 года в рамках турнира UFC Fight Night Царукян проиграл Исламу Махачеву единогласным решением судей.

Махачев (25-1) в октябре 2023 года в поединке с Александром Волкановски защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Арман Царукян провел свой последний поединок в декабре. На турнире в Остине (США) он нокаутировал в первом раунде американца иранского происхождения Бенеила Дариуша.

Сегодня, 9 декабря, в Дубае проходит турнир «Ночь чемпионов IBA». В главном поединке турнира в ОАЭ олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев проведет 10-раундовый бой за первый в истории профессиональный пояс IBA с кубинцем Ласаро Альваресом.