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Сегодня, 17:35

Махачев заявил, что сможет финишировать Царукяна в реванше

Руслан Минаев
Ислам Махачев.
Фото AFP
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Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев предположил, как может завершиться реванш против претендента на пояс Армана Царукяна на турнире UFC 311.

«Смогу ли я финишировать Армана? Я думаю, да. Чарльз (Оливейра) в каждом раунде почти финишировал его. Делал гильотину, треугольник, был очень близок к этому. Но я думаю, у меня больше шансов», — цитирует Махачева ESPN MMA.

Арман Царукян, Ислам Махачев и&nbsp;Умар Нурмагомедов. Сразу три россиянина разыграют пояса UFC за один вечер! Махачев подерется с Царукяном, а брат Хабиба сразится с Двалишвили

Поединок состоится в ночь на 19 января 2025 года в Лос-Анджелесе.

На счету Махачева 26 побед при 1 поражении на профессиональном уровне. Царукян одержал 22 победы при 3 поражениях.

Арман Царукян
Ислам Махачев
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