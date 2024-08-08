Махачев: «Умар Нурмагомедов проехался катком по Кори Сэндхагену. Он способен побить любого»

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев в интервью телеканалу UDAR поделился впечатлениями о выступлении Умара Нурмагомедова в главном поединке турнира UFC on ABC 7 против американца Кори Сэндхагена.

Россиянин победил Сэндхагена в пятираундовом поединке единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46).

«Подготовка сказалась в последних раундах. Я видел, что Умар уверенно дышал в 4-5 раунде, и это благодаря подготовке. Умар всем показал, кто говорил, что он не дрался с ребятами из топ-10: он катком проехался по Кори Сэндхагену, он способен побить любого», — сказал Махачев.

Умар Нурмагомедов выиграл все 18 поединков в профессиональной карьере. В следующем бою 28-летний россиянин может встретиться с победителем титульного поединка в легчайшем весе Шон О'Мэлли — Мераб Двалишвили.