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10 января, 23:53

Махачев заявил о готовности подраться с победителем титульного боя Мухаммад — Рахмонов

Алина Савинова
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Чемпион UFC в легком весе россиянин Ислам Махачев признался, что ему неинтересно защищать свой пояс против Илии Топурии, который является чемпионом полулегкого дивизиона.

Ранее грузино-испанский боец заявил о желании подняться в легкую весовую категорию.

«Поединок с победителем матча между Мухаммадом и Рахмоновым в этом году более вероятен, а бой с Илией Топурией не имеет никакого смысла. Для чего? Деньги? У меня есть деньги, они мне не нужны. Мне нужен второй пояс», — сказал Махачев в интервью Шакиэлю Махджори.

В ночь с 18 на 19 января в Лос-Анджелесе состоится турнир UFC 311, где Махачев проведет реванш против бойца российско-армянского происхождения Армана Царукяна. Их поединок станет главным событием вечера. Первый бой спортсменов в апреле 2019 года завершился победой Махачева единогласным решением судей.

Ислам Махачев (справа) против Армана Царукяна в&nbsp;первом бою 20&nbsp;апреля 2019 года. Ислам Махачев vs Арман Царукян: основная информация о главном бое UFC 311
UFC 311
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