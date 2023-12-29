Махачев заявил о желании провести следующий бой в марте 2024 года

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (25-1) рассказал, когда будет готов провести следующий бой.

«Я буду готов побить кого-нибудь в марте, либо встретимся после Рамадана», — написал Махачев на своей странице в Twitter.

Последний бой 32-летний россиянин провел 21 октября в турнире UFC 294 в Абу-Даби. Махачев в реванше с Александром Волкановски победил нокаутом в первом раунде. На счету бойца 25 побед и 1 поражение.

Ранее американец Джастин Гейджи заявил, что хочет провести бой с Махачевым и ждет звонка от UFC с предложением. Чемпион в легком весе ответил на его вызов, заявив, что может снести Гейджи не только голову.