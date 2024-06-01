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Сегодня, 00:45

Махачева освистали на дуэли взглядов перед боем с Порье

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Ислам Махачев и Дастин Порье на финальной битве взглядов перед боем на UFC 302.
Фото Скриншот трансляции UFC
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Российского бойца, чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева освистали болельщики на финальной дуэли взглядов перед поединком с американцем Дастином Порье.

Изначально публика поддержала россиянина при выходе — зрители в зале аплодировали и скандировали его имя.

После стердауна с Порье Махачев начал давать интервью на сцене, но болельщики встретили его гулом и свистом.

«Я покажу, что значит быть лучшим в мире. Увидимся завтра», — сказал Махачев и покинул сцену.

Бой Махачева и Порье возглавит турнир UFC 302, который пройдет в ночь на 2 июня в Ньюарке (США).

Перед поединком бойцы прошли процедуру взвешивания и показали одинаковый результат — 70,3 кг.

Ислам Махачев и&nbsp;Дастин Порье. Махачев и Порье за день до боя UFC 302: оба уложились в вес и провели финальную дуэль взглядов. Онлайн-трансляция

Дастин Порье
Ислам Махачев
UFC
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Махачев и Порье провели финальную дуэль взглядов перед UFC 302