Махачева освистали на дуэли взглядов перед боем с Порье

Российского бойца, чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева освистали болельщики на финальной дуэли взглядов перед поединком с американцем Дастином Порье.

Изначально публика поддержала россиянина при выходе — зрители в зале аплодировали и скандировали его имя.

После стердауна с Порье Махачев начал давать интервью на сцене, но болельщики встретили его гулом и свистом.

«Я покажу, что значит быть лучшим в мире. Увидимся завтра», — сказал Махачев и покинул сцену.

Бой Махачева и Порье возглавит турнир UFC 302, который пройдет в ночь на 2 июня в Ньюарке (США).

Перед поединком бойцы прошли процедуру взвешивания и показали одинаковый результат — 70,3 кг.