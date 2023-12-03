Махно назвал Царукяна самым большим вызовом для Махачева

Боец AMC Fight Nights Алексей Махно поделился мыслями о возможном реванше между Арманом Царукяном и Исламом Махачевым.

«Реванш Махачева и Царукяна будет совершенно иным. Но в первом поединке еще нужно разобраться, кому было тяжелее. Ислам готовился к другому сопернику, а вышел Арман — сильный и с высоким уровнем борьбы. В первом поединке Махачев не мог показать свой максимум потому, что на замену вышел очень сильный боец с другой стилистикой. Сейчас это будет совершенно иной бой с обеих сторон. Оба прошли колоссальный путь и оба четко знают друг друга. Безусловно, Царукян будет вызовом для Махачева со спортивной точки зрения. Но с точки зрения интереса западной аудитории — такое себе. Арман — самый большой вызов для Ислама. Для меня, конечно, Ислам должен драться в полусреднем весе или в супер боях. Дайте ему огромное количество денег и положительного хайпа», — приводит слова Махно MMA.Metaratings.ru.

3 декабря на турнире UFC в Техасе Царукян нокаутировал Бенеила Дариуша в первом раунде. Теперь на счету Армана 21 победа и три поражения. Махачев — действующий чемпион в легком весе.

В последнем поединке в октябре этого года на UFC 294 в Абу-Даби он нокаутировал Алекса Волкановски в первом раунде. Первый бой Махачева и Царукяна состоялся в апреле 2019 года. Махачев тогда победил решением судей.